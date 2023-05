Leváltották a műkorcsolyázók sportigazgatóját, ez lehetett az ok

A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség szezonértékelő gyűlésén közös megegyezéssel megszüntette dr. Vardanjan Gurgen műkorcsolya ágazati sportigazgató megbízatását.

Fotó: M4Sport

"Az elnökségi ülést követően a MOKSZ közös megegyezéssel megszüntette dr. Vardanjan Gurgen műkorcsolya ágazati sportigazgató megbízatását. A műkorcsolya ágazat új vezetőjének személyéről az elnökség a közeljövőben dönt"

– írta a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség csütörtök reggeli közleményében.

Megállapították azt is, hogy a műkorcsolya és a gyorskorcsolya szakágban is biztató eredményeket értünk el, olyan nehézségek ellenére is, mint a Liu-testvérek távozása, a jégpályák átmeneti bezárása, vagy a felkészülési/versenyeztetési költségek emelkedése.

Az Index idézte fel, hogy a pontozásos műkorcsolyában érdekelt versenyzők és szülők már hónapok óta követelték, hogy váltsák le a sportigazgatót.

A sportsajtóban egyre több kritikus írás jelent meg az örmény származású, de 1989 óta Magyarországon tevékenykedő, a magyar jégtánc és műkorcsolya szakágakat 2018 óta vezető Vardanjan Gurgenről, aki volt feleségével, Jeranjak Ipakjana szövetségi kapitánnyal egyes beszámolók szerint gyakorlatilag kiszolgáltatta a sportágat az oroszoknak.