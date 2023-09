Felfüggesztették a korábbi magyar hokikapitányt, aki júliusban, élő szerződése ellenére, teljesen váratlanul távozott a magyar férfi válogatott szövetségi kapitányi, valamint a Hydro Fehérvár AV19 vezetőedzői posztjáról családi okokra hivatkozva. Az amerikai edző csak nyaralni utazott haza, de nem jött vissza aztán Magyarországra.

A kanadai top junior jégkorong-bajnokság egyik tagszervezete, a Nyugati Hoki Liga (WHL) felfüggesztette Kevin Constantine-t, a Wenatchee Wild vezetőedzőjét, a korábbi magyar szövetségi kapitányt a WHL-szabályok feltételezett megsértése miatt.

A WHL közleménye szerint azért döntöttek így, mert a liga bejelentésekre szakosodott független részlegéhez panasz érkezett Constantine magatartásával kapcsolatban. A rendelkezés értelmében a 64 éves szakember az ügy kivizsgálásáig nem léphet kapcsolatba a szervezet egyetlen tagjával sem, beleértve a játékosokat is.

A WHL játékos tanácsadó testülete is vizsgálódik a vádak miatt. A vizsgálat befejezését követően ez a testület jelentést nyújt be a WHL vezetőjének, aki ezután határoz a további fegyelmi intézkedésekről.

A közlemény kitér rá, hogy a Wenatchee Wild vezetősége, valamint a WHL fegyelmi ügyi illetékesei már találkoztak az érintett játékosokkal a helyzet kezelése miatt és hogy támogatást nyújtsanak nekik. A liga kiemelte: minden szükséges lépést megtesz, hogy megvédje a játékost és biztosítsa a WHL szabályzatának szigorú betartását. A vizsgálat zárultával a WHL újabb nyilatkozatot fog kiadni.

A Wenatchee eddig két bajnoki mérkőzést játszott a 2023/24-es idényben, szombaton győzött, vasárnap kikapott, és ezt követően érkezett panasz az edzőről a WHL-hez.

Lépése teljesen váratlanul érte a magyar szövetséget és a fehérvári klubvezetést. Az NHL-es múltú amerikai tréner a Fehérvárt 2021, a férfi válogatottat pedig tavaly nyár óta irányította. Előbbivel 2022-ben döntőbe jutott az osztrák ligában, míg a nemzeti csapattal az idei elit világbajnokságon szerepelt és együttesével még az utolsó meccsen is volt esélye a bennmaradásra, ám végül szétlövésben kikapott Ausztriától és kiesett.

Szélig Viktor, a Hydro Fehérvár AV19 általános igazgatója nyáron Kevin Constantine váratlan húzása után úgy nyilatkozott, hogy csalódás a klub számára, hogy miután Kevin Constantine kérését teljesítve szabták meg a szerződése időtartamát három évben, most mégis ő hátrál ki ebből úgy, hogy az időzítés nem is lehetne szerencsétlenebb.

Nem így képzeltem el a kifejezetten baráti viszony lezárását. Teljesen felkészületlenül ért minket a döntése, hiszen kész termékkel vagyunk a következő idény kapujában, egy olyan programmal, amit közösen raktunk össze, a terveken együtt dolgoztunk. El kell mondanom azt is, hogy a keret felkészülését ez nem befolyásolja, a program eddig is Kiss Dávid felügyeletével zajlott és eszerint megy továbbra is