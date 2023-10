Megműtötték Janurik Kingát, néhány hétig nem léphet pályára a kézilabdás

Janurik Kinga, az FTC-Rail Cargo Hungaria kézilabdacsapatának magyar válogatott kapusa térdműtéten esett át, ezért néhány hétig nem léphet pályára.

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A ferencvárosi klub honlapján kedden számolt be róla, hogy a 31 éves hálóőr térdpanaszai miatt egy kisebb artroszkópos beavatkozáson esett át hétfőn, és szerdán már megkezdi a rehabilitációt. Az FTC csapatorvosa a honlapnak elárulta, abban bíznak, csupán néhány hetes kényszerpihenő vár Janurikra.

"Mondhatjuk, hogy relatív rövid kihagyásról van szó, de nekem nem az, mert már akkor is szenvedek, ha egy meccsről is hiányzom. Eleinte rosszul fogadtam a hírt, de most már pozitívan tekintek előre, szeretnék minél jobban és minél erősebben visszatérni" – idézte az oldal Janurik Kingát, aki már a Bajnokok Ligája szombati csoportkörében sem lépett pályára a Rapid Bucuresti ellen, amely 24-24-es döntetlennel zárult.