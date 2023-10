Szoboszlai Dominik a Liverpool sztárja lett: övé a legszebb gól – videó

Szoboszlai Dominik aranyérmes a hónap gólja versenyen, sőt a második helyet is megszerezte.

Fotó: MTI/AP/Jon Super

Szoboszlai Dominik szerezte szeptember legszebb gólját a Liverpool FC színeiben a szurkolók internetes szavazása alapján.

A klub honlapjának pénteki híradása szerint a legtöbb voks arra a találatra érkezett, amelyet a nyáron igazolt futballista a Ligakupában lőtt a Leicester Citynek. A magyar válogatott csapatkapitánya a 65. percben állt be, öt perccel később pedig húsz méterről nagy erővel, védhetetlenül rúgta a labdát a kapu jobb felső sarkába.

A házigazda Liverpool 3-1-re megnyerte a meccset a másodosztályban listavezető Leicester ellen.

Az előző hónap második legszebb találata is Szoboszlai nevéhez fűződik, azt a bajnokságban az Aston Villának lőtte. Az ötös listán Mohamed Szalah, Darwin Nunez és Andy Robertson gólja szerepel még.

Your September @EASPORTSFC Goal of the Month winner...

Szoboszlai's stunning effort vs Leicester City