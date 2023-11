Ilian Ilijev bolgár szövetségi kapitány gratulált a magyar labdarúgó-válogatottnak, hogy csütörtökön a szófiai 2-2-es döntetlennel kijutott az Európa-bajnokságra a selejtezőcsoportból. A szakvezető arról is beszélt, hogy sajnálja, ami a Veszil Levszki Nemzeti Stadionon kívül történt, ugyanis a tüntető bolgár szurkolók autókat gyújtottak fel, a rendőrség pedig vízágyúval oszlotta fel a tömeget.

El kell ismerni, Magyarország jobban játszott. Gratulálok az Eb-részvétel kiharcolásához. Szoboszlai Dominik ismét megmutatta, hogy igazi világklasszis

- kezdte értékelését az 55 éves szakember az MTI összefoglalója szerint, akinek októberi kinevezése óta ez volt az első meccse a bolgár csapat kispadján. "Persze csalódottak vagyunk, mert nem ez az első eset, hogy az utolsó pillanatban kaptunk gólt, de jelen helyzetben a döntetlen nekünk jó eredmény."

A Csernomorec vezetőedzőjeként is tevékenykedő tréner elmondta, nem kezdték jól mérkőzést, s bár együttesének sikerült egyenlítenie, utána Valentin Antov kiállítása alapjaiban határozta meg a játék képét.

"Mindig nehéz tíz emberrel játszani, főleg ilyen erős csapat ellen. Elsődleges célunk az volt, hogy ne kapjunk gólt. A második félidőben már jobban futballoztunk és nagyot küzdöttünk. Ez az igazi arca a csapatunknak. Így kell folytatnunk, akkor az eredmények is jobbak lesznek, az pedig megváltoztatja a teljes atmoszférát a válogatott körül" – tekintett a jövőbe Ilijev.

A szakvezető szót ejtett a létesítményen körüli eseményekről is. Ahogy fogalmazott, sajnálja, ami a Veszil Levszki Nemzeti Stadionon kívül történt, ugyanis a tüntető bolgár szurkolók autókat gyújtottak fel, a rendőrség pedig vízágyúval oszlotta fel a tömeget.

A magyar válogatott Aleksz Petkov 97. perces öngóljával mentette 2-2-es döntetlenre a bulgáriai összecsapást, a megszerzett egy ponttal pedig kijutott a jövő évi, németországi kontinenstornára. Amennyiben vasárnap a 11 találkozó óta veretlen nemzeti együttes legalább döntetlent ér el Montenegró ellen a selejtezősorozat utolsó fordulójában, akkor a csoportelsőséget is megszerzi, így az első vagy második kalapból várhatná december 2-án a hamburgi Eb-csoportsorsolást.

Elfajult a békésnek tervezett tüntetés, a tiltakozó tömeg összecsapott a rendőrséggel - Autókat gyújtottak fel a bolgár futballelnök ellen tiltakozó szurkolók a magyarok elleni meccs után

A bolgár ultrák békés tüntetést szerveztek, hogy lemondassák a 18 éve hatalmon lévő elnököt, Boriszlav Mihajlovot. Erre nyíltan meghívták azokat a magyar drukkereket is, akik kiutaztak Bulgáriába annak ellenére is, hogy végül zárt kapus lett a meccs – írta meg a 168 óra.

A mérkőzés előtt Szijjártó Péter külügyminiszter arról számolt be, hogy mintegy 300 magyar szurkoló döntött úgy, hogy a zárt kapuk ellenére is a helyszínre utaznak. A miniszter több konzult is Szófiába rendelt, hogy szükség esetén segítsék a magyar szurkolókat.

A demonstrációhoz magyar szurkolók is csatlakoztak, mi több, a bolgár fanatikusok meg is tapsolták a magyarokat, miként arról az Origó helyszíni tudósítása is beszámolt.

A békésnek kikiáltott tüntetés azonban erőszakossá vált. A helyszíni felvételek szerint a tüntetők összecsaptak a rendőrökkel, felgyújtottak egy autót, az egyenruhások pedig vízágyúval lőtték a tömeget.

A Magyar Nemzet szerint a magyar szurkolók közül úgy tucatnyian bejutottak a stadionba, és ott szurkoltak harsányan a magyar labdarúgó-válogatottnak.