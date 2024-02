Mészáros Lőrinc elégedetlen: "Előbb kaptam meg ezt az elismerést ott, mint itt, a szülőfalumban..."

Interjút adott a Nemzeti Sportnak Mészáros Lőrinc, aki szerint Öcsi bácsi is büszke lenne rájuk.

Mészáros Lőrinc szerint amikor elkezdődött az építkezés Felcsúton, „a főváros közelében, de mégiscsak egy kis faluban, nagyon kevesen hittek abban, ami azóta megvalósult, hogy feltámad a magyar futball, a Puskás Akadémiáról pedig válogatott játékosok sora kerül ki.”

Szerintem az akadémiánk névadója, Öcsi bácsi is nagyon büszke lenne ránk, remélem, elégedetten látja föntről, hogy a Puskás Akadémián a régió legmodernebb, legjobban felszerelt futballközpontja épült ki, amely az úgynevezett produktivitási rangsorban az első az országban, és sok évtizednyi szünet után sorozatban már harmadszor lesz ott a magyar válogatott az Eb-n. Most ráadásul csoportelsőként jutottunk ki, és Sallai Roland, Nagy Zsolt, valamint Kleinheisler László révén akár három volt növendékünk is ott lehet a keretben.