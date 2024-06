Hosszú Katinkának az úszás és az étterme sem megy

Hosszú Katinkának nem sikerült megúsznia az előírt szintet a Rómában zajló Sette Colli nevű nemzetközi viadalon. A 35 éves olimpiai bajnok tíz hónappal azután állt rajthoz, hogy megszülte első gyermekét. Ráadásul még az éttermét is bezárta.

Hosszú Katinkának nem sikerült megúsznia 200 méter vegyesen a párizsi olimpiai játékokon való induláshoz előírt szintet a Rómában zajló Sette Colli (Hét Domb) nevű nemzetközi viadalon. Így a 35 éves, háromszoros olimpiai bajnok nem lesz ott az ötkarikás játékokon – írja az MTI alapján a forbes.hu. Hosszú 200 méter vegyesen próbálkozott a párizsi indulási jog megszerzésével, ám a fináléban elért 2:18.41 perces ideje jócskán elmaradt a szinttől (2:11.47 perc), ezzel eldőlt, hogy nem lehet ott a párizsi olimpián.

Hosszú Katinkának nem sikerült megúsznia a párizsi olimpián való részvételhez előírt szintet/Fotó: MTI/Kovács Tamás

Az úszónő tavaly novemberben jelentette be, hogy edz és elindulna az olimpián, három és fél hónappal azután, hogy megszületett első gyermeke, Kamília.

„Próbálok minél hamarabb formába lendülni, újra elérni olyan szintre, hogy tudjak versenyezni. A mai napig imádok úszni, az uszoda a másik otthonom, ezt sosem gondoltam másképp, szerintem ez az érzés már az életem végéig elkísér. Április, május környékén jöhet el a visszatérés pillanata, amikor hosszú idő után újra már nem csak magamnak mérem az időt”

– mondta akkor Hosszú Katinka az index.hu-nak.

Az olimpiai bajnoknak nemcsak ez nem sikerült. Áprilisban a közösségi médiában jelentette be, hogy bezárja a két éve nyitott éttermét, a Koool-t. Az úszónő január végén beszélt arról a Forbes.hu-nak, mindig is az volt a terv, hogy előbb-utóbb bevonnak egy szakmai partnert a vendéglátó egység menedzselésébe. Akkor a közösségi médiában tett közzé egy felhívást, mely szerint befektető-szakmai partnert keres: állítása szerint több ígéretes ajánlat is befutott, viszont úgy tűnik, ezekből végül semmi sem lett.