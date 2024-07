Forma1: Repülhet a Red Bull pilótája, ha nem hozza be a hátrányt

Sajtóhírek szerint a Red Bull csapata valóban fontolóra vette Sergio Pérez szerződésének felbontását, amennyiben a nyári szünetben vagy a szezon végén több mint 100 ponttal lesz lemaradva Max Verstappen mögött.

Sergio Pérez, a Red Bull mexikói versenyzője a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Osztrák Nagydíjának sprintkvalifikációján a spielbergi pályán 2024. június 28-án. A sprintfutamot június 29-én rendezik – Fotó: MTI/AP pool/Darko Bandic

Max Verstappen 137 pontos előnnyel rendelkezik hozzá képest a szezon felénél, a holland autóversenyző ráadásul a második pozícióban lévő Lando Norris előtt is 84 ponttal vezet. Ennek ellenére a konstruktőri címvédő június elején 2026 végéig meghosszabbította Pérez szerződését, így papíron még két és fél idényen át ő is az istálló versenyzője lesz. Ám az elmúlt hetekben nyújtott teljesítmény után a Red Bull is gondolkozik azon, mire van szükség, hogy kirúghassák a pilótájukat – írja az Origo.

A Motorsport forrásai szerint egy záradék értelmében a Red Bullnak akkor van joga felbontania Sergio Pérez szerződését, ha a nyári szünetben vagy a szezon végeztével több mint 100 pontos hátránya van Verstappen mögött.

A különbség jelenleg 137 pont, és a nyári szünetig csupán két verseny (Hungaroring és Spa-Francorchamps) van hátra, így szinte elképzelhetetlen, hogy 100 ponton belül zárkózzon a mexikói a hollandhoz képest.