John Cena búcsút int a pankrátor műfajnak – Ekkor lép ringbe utoljára

Örökre visszavonul a pankrátorból lett filmsztár, John Cena döntése sokkolta a rajongóit.

Fotó: Wikipedia

John Cena, a világ egyik legismertebb pankrátora, 23 éve csatlakozott a WWE-hez, ez idő alatt pedig 16 világbajnoki címet szerzett – írja a borsonline.hu.

Ám a sportoló a Money in the Bank torontói rendezvényén váratlan bejelentést tett.

John Cena közölte, hogy a WrestleMania 2025 elnevezésű rendezvény után visszavonul a pankrációtól.

- mondta a népszerű pankrátor.

Beszédében kiemelte, hogy továbbra is részt vesz a Monday Night Raw pankrációs műsorban, amely 2025 januárjában a Netflixre költözik.

John Cena 2001-ben szerződött a WWE-hez, 2018 óta pedig színészi karrierjével is többet foglalkozott, olyan filmekben szerepelt, mint a Megjött Apuci, a Szűzőrség, az Öngyilkos osztag és a Peacemaker.

Videón a bejelentés:

BREAKING NEWS: John Cena announced at #MITB he will retire from in-ring competition in 2025.#ThankYouCena pic.twitter.com/6TPnYI5iU2