Kirabolták az ausztrál kerékpárosokat Brüsszelben, az esetről videó is készült.

Az ausztrál olimpiai kerékpáros csapatot kirabolták Brüsszelben. Az egyik kerékpáros, Logan Martin, közösségi médiában számolt be az esetről, miszerint a csapat furgonját feltörték, betörték az anyósülés ablakát – írja a Visegrád24 alapján a mandiner.hu

A rablók nemcsak egy pénztárcát vittek magukkal, hanem fontos felszereléseket is, beleértve a fizioterapeuta masszázsasztalát is.

Logan Martin és csapata a csomagcímke-nyomkövető eszközök segítségével rábukkant a lopott tárgyak egy részére, amelyeket egy közeli parkban találtak meg szétszórva. „Micsoda őrült kezdete volt az utazásnak” – kommentálta az esetet Logan Martin.

BREAKING:

The Australian cycling team had a bad start of the Paris Olympics.

After landing in Brussels, they had their van broken into and all their belongings stolen

The Olympics are a great opportunity for local criminals to take advantage of the increased number of visitors pic.twitter.com/lH3DcmMOvX