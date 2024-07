Kiverte a biztosítékot az olimpiai megnyitó – Egyesek transzgender gúnynak nevezik, mások egyenesen bojkottálják az egészet

Míg a Nyugat teljes elégedettséggel és transzba esve méltatja az olimpiai megnyitót, nézők tömegei háborodtak fel. A műsort látva többen a kereszténység kigúnyolásáról beszélnek, míg mások bojkottálják az egész olimpiát.

Fabrice COFFRINI / AFP

A Magyar Nemzet összeszedte az olimpiai megnyitóval kapcsolatos legfelháborodottabb bejegyzéseket.

Angelo Giuliano az X-en egyenesen Oroszországtól kérne menedéket a show-t látva:

Arra kérem Oroszországot, hogy adjon nekem menedékjogot, nem akarok részese lenni ennek a sz…rságnak.

I am asking Russia to grant me asylum, I don't want to be part of this shit-show. https://t.co/3cMpC3Oinf — Angelo Giuliano

Glenn Diesen szerint

a világ nagy része kulturális dekadenciaként értelmezi a párizsi olimpián nyújtott teljesítményt.

Majd miután kifejti elégedetlenségét, rögtön hozzáteszi, hogy „miközben ezt írom, rájövök, hogy talán már azzal is bűnös vagyok a gyűlöletben, hogy nem kommentálom dicsérettel ezt a kulturális jelenséget”.

Culture and soft power is an important part of international politics, and France has a long history of cosmopolitanism that appeals to universal civilisation:

- However, I suspect most of the world interprets this performance at the Paris Olympics as cultural decadence.

- The… pic.twitter.com/P5dsPJfLW8 — Glenn Diesen (@Glenn_Diesen) July 27, 2024

Colin Munro úgy kommentálta, hogy „Ez egy érdekes pont. A szexuális orientációk széles skálájával szembeni tolerancia nagyon nyílt megnyilvánulása szöges ellentétben áll a muszlim sportolók hidzsábjának betiltásával. Tolerancia nekem, de neked nem?”

– teszi fel a kérdést egy másik felhasználó.

It can't be that much longer until the empire falls..... can it? pic.twitter.com/UKtvbHRPI3 — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) July 26, 2024

Julia egyenesen az egész olimpiát bojkottálná:

Who’s boycotting the Olympics with me? pic.twitter.com/mzkA8uBQ7Z — Julia

Elon Musk is kiakadt, amiről korábban mi is beszámoltunk.