"Gyalázat és istenkáromlás" – forrnak az indulatok a olimpia botrányos megnyitója miatt

Sokan mélyen felháborodtak a párizsi olimpia megnyitója miatt. A kritikák szerint a szervezők LMBTQ-ideológiával tűzdelték tele a műsort, sokak szerint a megnyitó ceremónia mélypontja Az utolsó vacsora című Da Vinci-festmény drag queen paródiája volt. Elon Musk, Orbán Viktor és több katolikus püspök is nemtetszésének adott hangot.

Az olimpia megnyitóján meztelen törpe, szakállas nő és drag-queen-ek is felléptek. Mindez Elon Musknál is kiverte a biztosítékot, ahogy sokan másoknál is.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök is éles kritikát fogalmazott meg a megnyitóval kapcsolatban.

A Szent István Intézet Facebook-bejegyzésben adott hangot nemtetszésének.

Gyalázat és Istenkáromlás

– ennyi volt és nem több a tegnapi olimpiai megnyitó – írták a poszt elején.

Hozzáteszik, hogy

minimum egy Jeanne d’Arcot vártak volna, ha már a párizsi olimpia művészeti igazgatója, Thomas Jolly azon lamentált egy sort, mekkora felelősség, komplex és ambíciózus kihívás ez egy művész számára, hogy „mindenkit” megjelenítsen az ünnepségen.

A poszt folytatásában kifejtik:

Ehelyett kaptunk utolsó vacsorán szívecskét mutató túlsúlyos hölgyet. Ugye a body shaming problémája az egészségtudatosságot is páratlan fókuszba emelő, világméretű sportesemény alatt is egy releváns dolog marad a diverzitást istenítő franciáknál, ilyenkor sem szabad olyasmit mondani, hogy ez az állapot esetleg „nem egészséges”. Nem, ez egy pozitív dolog, ezt külön ki kell emelni! Ő, mármint a túlsúlyos hölgy a „Jézus” az asztalnál, fején egy Eucharisztiát idéző korona, mellette pedig az apostolok gyanánt: szakállas nő, lefejezett Marie Antoinette, férfinők és nőférfik, transzvesztiták és ki tudja még mifélék… Ezen fél- vagy egészen meztelen gender-kultisták kísérték végig az egész ünnepséget táncnak csúfolt, undorító vonaglásuk közepette. Táncoltak ők mindenhol, mint akiknek minden mindegy, gyümölcsös tálon kékre maszkírozott pucér férfi mögött, vagy éppen gyerekeket (!!!) körbe állva. Mert természetesen gyerekeket szinte mindenhova pakolni kellett, ahol ezek a visszataszító karakterek megfordulnak. A művészeti igazgató még mondott egy olyat is, hogy mindenki tudja, hogy például az, amit az Amélie csodálatos életében látunk, az nem az igazi Párizs, hiszen az utcákon egymást érik a legkülönbözőbb kultúrák és ő ezt akarta megjeleníteni. Ezzel a szándékkal akár még egyet is lehet érteni, de a végeredményt látva, kezdem végképp elveszíteni a fonalat. „Mire gondolt a költő?” Sehol egy Mohammed például, pedig – a bátrabb becslések szerint – Franciaország muszlim populációja, akár a 10%-ot is elérheti, de az 5%-ot mindenképpen. És ha tényleg a párizsi utcát akarja a művész megjeleníteni, akkor hol maradnak a drogosok, az erőszaktevők, a bandaháborúzók, a traktoros tüntetők, vagy a szalmabálák? Ezek mellett a „rendkívül színes” alakok mellett simán elfértek volna. Jeanne d’Arc, Franciaország védőszentje, könyörögj értük!

A XXI. Század Intézet vezetőelemzője, Deák Dániel egy képpel reagált a botrányos megnyitóra:

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója is kiakadt.

Világszerte sokan felháborodtak

Robert Barron katolikus püspök az olimpiai megnyitót a keresztények elleni provokációnak minősítette. Barron püspök azt mondta, hogy

ez az istenkáromló tett egy „mélyen szekularista posztmodern társadalom” jelképe, amely a kereszténységet ellenségeként azonosítja.

Donald Hying, a wisconsini Madison püspöke azonnal felszólított minden katolikust, hogy

böjtöljenek és imádkozzanak

Daniel Flores, a texasi Brownsville-i püspöke kijelentette: „A szókincsem nem elég változatos ahhoz, hogy kifejezzem, amit érzek". Hozzátette: