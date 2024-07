„Mocsok csalás” – megszólalt Gémesi György unokaöccse olimpiai vívásáról, szidta a magyar vezetést is

Gémesi György, Gödöllő polgármestere, aki egykor sikeres kardvívó is volt, egyben Gémesi Csanád nagybátyja. A politikus nagyon kiakadt azon, hogy Gémesi Csanád szombaton kiesett és nem jutott be a negyeddöntőbe a párizsi olimpián.

Gémesi György az utóbbi időben már inkább Gödöllő „örökös” polgármestereként ismert, azonban az is tény, hogy anno remek kardvívó volt. Az 1984-es olimpiára csak a szocialista országok bojkottja miatt nem jutott ki – írja a sportal.blikk.hu. Tegnap ő is nézte a magyar kardozók vívását és teljesen kiborult azon, ahogy elbántak unokaöccsével, Gémesi Csanáddal, majd Facebook-bejegyzést írt.

Gémesi György szerint mocsok csalás történt unokaöccse, Gémesi Csanád olimpiai vívásán/Fotó: MTI/Máthé Zoltán

„Nem akartam rögtön reagálni a kardozók szereplésére. Bevallom nagyon nehezen éltem meg. Áron egyértelműen gyengébb volt ellenfelénél. Ezt ő is így nyilatkozta, korrekten. Nem tudott irányítani, ebben az ellenfele most jobb volt. Nyilván hidegzuhany, de el kell fogadnunk a tényt. Bízom abban, hogy a csapatban az igazi Szilágyi Áront láthatjuk. Szatmári Andrásnál több tévedés is volt, nem vívott rosszul, de nem tudta kompenzálni a zsűri tévedéseit.

Csanád remekül vívott. Legyőzte hatalmas küzdelemben, jó vívással, nagy különbséggel a világbajnokot. Joggal reménykedtünk a folytatásban. Nem kezdett jól a tunéziai ellenfelével, de korrigált és behozta a hátrányt hihetetlen küzdeni tudásával. Majd újra ledolgozta a hátrány és meg is előzte az ellenfelét. És 14:14 nél ő adta a tust!!! Ő adta!!!”