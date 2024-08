Ma is győzni akar a Puskás, de kőkemény meccsre számít a vezetőedző

Hornyák Zsolt, a Puskás Akadémia vezetőedzője szerint nem foglalkozhatnak azzal, mi történt az Ararat elleni első összecsapáson, kizárólag az előttük álló feladatra szabad koncentrálnunk. A magyar csapat egygólos előnnyel lép pályára.

Arra a kérdésre, hogy milyen volt a jereváni meccs a vezetőedző szemével, Hornyák Zsolt kifejtette:

Nehéz, hiszen minőségi játékosokból álló együttessel mérkőztünk meg, de erre is számítottunk. Ne legyenek illúzióink, az ellenfelünk is nagyon készül, a hétvégi fordulójukat el is halasztották a visszavágó miatt, úgyhogy nem lesz egyszerű dolgunk. Remek csapat az Ararat, amelyet a volt szövetségi kapitány, Vardan Minaszjan vezet, ő taktikailag is remekül felkészült szakember. Ez látszik a játékoskereten is, amelyben olyan labdarúgók vannak, mint például Jonathan Duarte vagy Artur Szerobjan, aki stabil játékos az örmény válogatottban is, egyszóval nem egy amatőr gárda fut majd ki a gyepre ellenünk a Pancho Arénában.