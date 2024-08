Puskás taktika – Így akarják megállítani az Aratat pengés támadóit

Mikael Soisalo szerint kőkemény csata vár rájuk az Ararat elleni visszavágón, de szervezett védekezéssel és hatékony támadásokkal megválthatják a jegyet a rájátszásba. Interjú.

– Megszerezted szezonbeli első gólodat, amely ráadásul a győzelmet jelentette Örményországban… – szólt az első kérdés a beszélgetésen.

– Nagyon örülök a találatnak, bár nem volt túl nehéz dolgom, hiszen Jonathan Levi olyan szépen kidolgozta nekem a helyzetet, hogy csak az üres kapuba kellett passzolni a labdát. Persze mindig rendkívül jó érzés gólt szerezni, az pedig külön öröm, hogy ezzel nyertük meg a mérkőzést.

Mikael Soisalo szerint kőkemény csata vár rájuk Fotó: PA

– Nehéz volt legyűrni az Araratot?

– Nagyon. Kiegyenlített meccs volt, nekik is megvoltak a pillanataik, de úgy vélem, megérdemelt sikert arattunk, jogosan várhatjuk előnyből a visszavágót. Az eddigi teljesítményünk magáért beszél, hiszen négyből négy találkozót nyertünk meg, ez már aligha lehet véletlen.

– Milyen érzésekkel várod a második összecsapást?

– Izgatottan. Mint az előbb említettem, remekül kezdtünk, ez komoly önbizalmat adott nekünk, nem félünk senkitől. Most az a dolgunk, hogy kihasználjuk az előnyünket, és olyan eredményt – lehetőleg győzelmet – érjünk el, amellyel bejutunk a rájátszásba. Mivel a futball hátulról épül fel, kulcsfontosságú lesz a jó védekezés, egységesnek kell lennünk. Jerevánban láttuk, hogy az ellenfélnek remek támadói vannak, csapatként kell megállítanunk őket. De, mint mindig, most is nyerni szeretnénk, úgyhogy az ellenfél kapuja előtt is fel kell találnunk magunkat.

– Jelent külön motivációt, hogy továbbjutásunk esetén egy igazi nagyágyú, a Konferencialiga legutóbbi két kiírásában egyaránt döntőt játszó Fiorentina vár ránk?

– Hogyne, hiszen minden futballista azért kezd el játszani, hogy ilyen mérkőzéseken szerepelhessen, úgyhogy az öltözőben huszonöten alig várjuk, hogy megmérkőzhessünk az olaszokkal. De ez egyelőre csak álom, hiszen előbb egy kemény csatában kell bizonyítanunk: érdemesek vagyunk arra, hogy a rájátszásban egy igazi sztárcsapattal mérhessük össze az erőnket.