A Puskás Akadémia sztárjátékosa, Nagy Zsolt szerint ez lehet a Fiorentina elleni mérkőzésen a kulcskérdés

A Puskás Akadémia nagyon gólerős volt az előző bajnokság hajrájában is, és most is jól kezdett. Nagy Zsolt is eddigi legjobb szezonját játszotta a labdarúgó NB I-ben és Marco Rossi csapatába is bekerült az Eb-n. A Transfermarkt (a focisták piaci értékének becslésével foglalkozó szaklap) szerint Nagy Zsolt értéke 1 millió euró. A 31 éves futballista most egy nagy csatára készül, a Puskás ugyanis az olasz Fiorentinával játszik augusztus 22-én este Firenzében.

Nagy Zsolt bombagóljával indult a Puskás Akadémia FC mérkőzése az Ararat ellen csütörtökön a Konferencia-liga selejtezőjének harmadik fordulójának visszavágóján. A magyar válogatott 1 millió eurót érő szélsője a drámai meccs során a második félidőben még egy találatot bevágott az örményeknek, egy igen fontos lélektani pillanatban, ami nagyban hozzájárult a felcsúti gárda végső sikeréhez. A gólzáporos játék döntetlennel zárult, és ezzel a PAFC bejutott a playoffba, ahol az előző két kiírás döntőse lesz az ellenfele. Az olasz Fiorentina elleni találkozót Nagy Zsolt hatalmas lehetőségnek tekinti a klub életében.

Nagy Zsolt exkluzív interjút adott a Nuus online magazinnak, amelyben elárulta azt is,

mikor és miért volt a legidegesebb az életében.

