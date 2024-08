Hámori Luca őszintén vallott Imane Khelif elleni meccséről

Hámori Luca a közelmúltban adott interjúban beszélt arról, hogyan éli meg az olimpia utáni időszakot, és milyen tervei vannak a jövőre nézve.

Hámori Anna Luca (kék) és a győztes algériai Imane Khelif a női ökölvívók 66 kilogrammos súlycsoportja negyeddöntőjének végén a 2024-es párizsi nyári olimpián az Észak-párizsi Arénában 2024. augusztus 3-án. Hámori Luca az ötödik helyen végzett, miután egyhangú pontozással kikapott Iman Heliftól – Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Hámori Luca, az első magyar női ökölvívó, aki mérkőzést tudott nyerni az olimpián, a vaol.hu-nak adott interjújában mesélt arról, hogyan érzi magát bő két héttel a párizsi játékok után. A kőszegi bokszoló elmondta, hogy az olimpia óta még nem volt ideje igazán kipihenni magát, de reméli, hogy egy közelgő spanyolországi nyaralás során lesz lehetősége erre.

Hámori történelmet írt azzal, hogy két győzelmet is aratott a párizsi olimpián, bár a negyeddöntőben nem tudott felülkerekedni az algériai Imane Khelif ellen, aki később aranyérmes lett az olimpián. Az interjúban Hámori őszintén beszélt a versenyzés mentális és fizikai kihívásairól, és arról, hogy mennyire különleges élmény volt számára az olimpiai részvétel.

Az olimpián Hámori igazán nagyszerű teljesítményt nyújtott. Előbb az ír Grainne Walsh magabiztos legyőzésével biztosította a helyét a nyolcaddöntőben. Majd a negyedik helyen kiemelt, az első kört kihagyó ausztrál Marissa Williamsont is simán verte – és jutott be a legjobb nyolc közé. És jött egy olyan meccs, amire az egész világ felkapta a fejét: a negyeddöntőben az ellen az algériai Imane Khelif ellen lépett ringbe, aki korábban megbukott a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség (IBA) nem tesztjén, ezért a szövetség kizárta az általa rendezett tornákról. Az olimpián azonban indulhatott, meg is nyerte a 66 kilós súlycsoport küzdelmeit. Mire a meccs véget ért, Luca nevét az egész világ megismerte. Luca egyébként 5., pontszerző helyen zárta pályafutása első olimpiáját – és óriási szeretet övezi mind a mai napig nem csak szülővárosában, Kőszegen, hanem szerte az országban – írja a vaol.

Az olimpia minden szempontból jó tett nekem – tudta meg a lap Hámori Lucától, aki a héten két napot töltött el Kőszegen.

Rengeteg munkával, lemondással járt, hogy eljutottam Párizsig – de minden gyötrelmes percet megért, hogy olimpikon lehettem. Amint beléptem az olimpiai faluba, minden fájdalmam, kétségem elszállt, fantasztikus érzés volt, átjárt az olimpia szellemiség. Csak a bokszra, a versenyzésre koncentráltam, meg akartam mutatni mindenkinek, magamnak is, hogy mit tudok. Óriási erőt adott az is, ahogyan Kőszegen értem szorítottak, hogy a kivetítő előtt tömegek nézték a meccseimet. Miután befejeződött számomra az olimpia, egy ideig kettős érzés volt bennem. Első magyar nőként kijutottam az olimpiára, nyertem két meccset, pontszerző, 5. helyen zártam – ami azért nem rossz teljesítmény.

"Ugyanakkor szerettem volna egy érmet hazahozni, ami nem sikerült, és ez azért fájt. Most, hogy már volt időm átgondolni a velem történteket úgy érzem, hogy inkább félig tele van az a bizonyos pohár. És igyekszem elfelejteni az negyeddöntős mérkőzésemet övező felhajtást – ami nagyon megviselt."

A mérkőzés napján reggel úgy éreztem, hogy képtelen vagyok ringbe lépni, fejben annyira szét voltam esve. De aztán rendeztem a soraimat. Amikor beléptünk a csarnokba megdöbbentett, hogy a közönség nagy része algériai ellenfelemnek szurkol – ezen is túlléptem. A ringben már próbáltam magamat adni. Aztán a következő napokban a média főleg a Khelif elleni mérkőzésemmel foglalkozott – én azonban nem akartam ezzel témával foglalkozni. Azt mondtam a barátaimnak, a családomnak, hogy fiatal lányként mentem ki az olimpiára, de felnőtt nőként tértem haza Párizsból, fejben és mentálisan is erősebb lettem!

Adja magát a kérdés, hogy mennyire változott meg Luca élete – hiszen jelenleg az ország egyik legismertebb személyiségének, sportolójának számít.

Jól éreztem magam Kőszegen, szerettem itt a kis burokban élni, edzeni, dolgozni, csendben, elszántan hajtani a céljaimért – folytatta Luca. – De bevallom, nem esik nehezemre az ismertség. A mai napig rengeteg interjút adok, számtalan felkérésnek, megjelenésnek teszek eleget – de volt olyan eset is, amikor nemet mondtam. Jó érzés példaképnek lenni, sok kislánynak inspirációt adni. A celeb világ azonban nem vonz – pedig érkezett felém ilyen jellegű megkeresés is... Én sportoló vagyok – és az is szeretnék maradni még jóideig. Valamint a jelenlegi helyzetem az önbizalmamnak is jót tett – ökölvívóként is magasabban jegyeznek, mint mondjuk egy-másfél éve. Jelenleg Budapest és Kőszeg között ingázok, a párom budapesti – imádok hazajárni, de nem egyszerű így a helyzetem. Majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő.

"Komoly erőket emésztett fel az olimpiai felkészülés, és Párizs óta még nem volt időm pihenni" – árulta el Luca. – "Mindössze két napot töltöttünk el a Tiszán a barátaimmal. A napokban viszont elutazom Spanyolországba egy kéthetes nyaralásra – ott lesz időm, lehetőségem pihenni. Talán a telefonomat is kikapcsolom..."