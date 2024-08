Dzsudzsák Balázs buktatta meg a Debrecen vezetőedzőjét? Reagált a pletykákra

A DVSC honlapján magyarázta el Dzsudzsák Balázs válogatottsági rekorder, Loki-csapatkapitány, hogy ez nem ilyen egyszerű.



"Egy edzőváltás során általában mind a két fél hibás, ez nem Dzsudzsák Balázs döntése volt. Nincs szükségem magyarázkodásra, de több mint egy 120 éves klubról beszélünk, amely megérdemli a tiszteletet. Valószínűleg olyan valaki írta a cikket, aki életében nem volt még Loki-meccsen, és szeretett volna még egyet belerúgni az alapból földön lévő csapatba. Komoly klubvezetésről beszélünk, amely tisztában van egy edzőváltás súlyával. Kissé cinikusan azt is mondhatnám, köszönöm, ha valaki azt feltételezi, hogy én döntök egy edző kilétéről, de ez nyilván nem így van. Úgy érzem, többet tettem már a Lokiért annál, hogy ilyen támadások érjenek. Mindig is azon voltam és vagyok lassan már 14 éve szinte mindig csapatkapitányként, hogy minden edzőt segítsek a siker és a csapat jobb szereplése érdekében. A klub is megérdemli a tiszteletet és azt, hogy senki ne indítson el egy ilyen lavinát."