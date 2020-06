A Budapesti Operettszínház színésze hétfőn este a Facebookon közzétett videóüzenetében kért bocsánatot.

Nyilvánosan szeretnék bocsánatot kérni mindazoktól, akiket az elmúlt bejelentkezésemmel megbántottam. Nem volt szándékos. Most már látom (…), hogy egy metoo-ügyben lehet, hogy a jog időnként kevés ahhoz, hogy célt érjünk, és ilyenkor szükség van a társadalmi felelősségre és a sajtónyilvánosságra is. Ezt a nyilatkozatom megtételekor nem jól súlyoztam. Most már látom, hogy igenis szükség van az ilyen jellegű összefogásokra