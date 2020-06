Kajdi Csabával a címlapján búcsúzik a magyar Cosmopolitan, szerdán jelenik meg az utolsó nyomtatott kiadás a lapból

L

A Cosmopolitan magazin júliusi-augusztusi címlapján Kajdi Csaba szerepel. A Cosmo ezzel a lapszámmal búcsúzik, persze, csak részben, ugyanis a magazin ezentúl száz százalékosan csak virtuális formában lesz elérhető.

A Central Médiacsoport az internetre költözteti át az ország egyik legnagyobb múltú, 1997 óta létező glossy magazinját.

- írta meg kedd reggel a Média1.

A Central Médiacsoport kedden egy partnereinek küldött hírlevélben bejelentette, hogy 2020. június 10-én, holnap jelenteti meg utoljára a Cosmopolitan című magazinját nyomtatásban.

A „Cosmo-lányok” augusztustól az online térben érhetik majd el a Cosmo tartalmát. A Cosmopolitan holnap az alábbi címlappal búcsúzik el a nyomtatott megjelenéstől:

Fotó: Cosmopolitan

– írta bejegyzésében Kajdi Csaba

Sabján Johanna, a Cosmopolitan főszerkesztője közösségi oldalán azt írta:

Évről évre folyamatosan tanulok a szerelemről. (Köszi, Cosmo, hogy ebben mindig is tettestárs voltál!) Hogy milyen magasra képes repíteni, hogy kihozza a legnőiesebb énemet, és azt is, hogy addig tart, ameddig dolgunk van egymással, és amikor vége, felesleges számon kérni az elsietve tett ígéreteket, attól az még az volt, ami.

Szóval most van egy jó és egy rossz hírem, ezt mondta régen Anyukám mindig – melyikkel kezdjem? Na rendben, csak jó hírem van: Cosmo mindig is volt, van, lesz. Mert a Cosmo.hu-t 0-24-ben csekkolhatod, folyamatosan találsz rajta valami újat, valami trendit, valami szexit, ezért is kattintjátok naponta közel 200 ezren. A Cosmo Beauty rovatban pedig podcasttól a szépségújdonságokig mindent megtalálsz, hogy a legtöbbet hozd ki a külsődből. Egy igazi közösség vagyunk a FB-on, ahol nemcsak percről percre informálunk Csajország legfontosabb történéseiről, de este 18:00-tól egy órát jógázhatsz is velünk. Szóval szépen összenőttünk digitálisan. Ezért is döntöttünk úgy, hogy a kedvenc magazinod mostantól 100%-ban virtuális lesz, mert az életviteledhez is ez passzol jobban. Nem kell többet az újságárusnál sorban állnod, ha Cosmóra vágysz, mert mindent, amit eddig a magazin adott, átköltöztetünk a Cosmo.hu-ra. És ezentúl nem kell egy hónapot várnod a legcsajosabb infókra, mert reggeltől estig veled leszünk. A világ számos országában döntöttek úgy a szerkesztőségek, hogy a Cosmo-lányok annyira trendteremtőek és up to date-ek, hogy 2020-ban itt az ideje átváltani a magazinról az online térre. Mi is így gondoljuk!

Hogy miért kezdtem a szerelemről magyarázni a levelem elején? Mert időközben azt is megtanultam, hogy azért mert ez az érzés átalakul egy kicsit – ahogy változnak a körülmények –, a szerelem még volt, van, lesz. Ahogy a Cosmo sem szűnik meg, csak mostantól még intenzívebben lesz veled, egy kicsit másképp