Óriási hírt jelentett be a Barátok közt sztárja

Ült a kádban, visított.

Igazi örömhírről számolt be a közösségi oldalán a Barátok közt egykori szereplője, Szabó Kitti.

Televíziós műsorkészítő szakon tette le diplomáját Szabó Kitti. A YouTuber, aki korábban az RTL Klub népszerű sorozatában, a Barátok köztben Bokros Lindát, Bartha Zsolt lányát alakította, az Instagram-oldalán egy csokor mosolygós képet is mutatott a jeles pillanatról, hogy kézhez kapta oklevelét.

"A veszélyhelyzet miatt nem lehetett mostanában diplomaosztóm, ezért csaptunk itthon egyet, gyerekkel, kutyával, és a tesóm fodrász köpenyével, ami talárként szolgált! Életemben nem gondoltam volna, hogy eljön ez a nap, aki követ engem, az tudja, miért, pedig anno felajánlották, hogy a második nyelvvizsgámat vásároljam meg, amin el is gondolkodtam, (ki ne tette volna) de nem vette volna be a gyomrom! Pláne azok után, hogy a szüleim nem kis pénzt áldoztak arra, hogy egyetemre járjak, tartoztam nekik is és magamnak is annyival, hogy nem ilyen módon szerzem meg az oklevelem. Aztán jött februárban a hír, hogy a szakunkon is kijavították a hibát, elegendő egy nyelvvizsga!Ültem a kádban, és visítottam!"