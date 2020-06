Óriási hírt osztott meg Kollányi Zsuzsi

Nagy bejelentés.

Hatalmas örömhírt osztott meg közösségi oldalán Kollányi Zsuzsi, ugyanis elárult: ismét egy gyerkőccel gyarapodik a családja.

A magyar énekensőnek már van két gyermeke, akik ikrek, most pedig egy harmadik csöppséggel bővül a család. Ám nem ez az egyetlen örömhír néhány hét leforgása alatt, ugyanis Zsuzsi a napokban jelentette be, hogy el is jegyezték egymást kedvesével, néhány órával ezelőtt pedig egy esküvői fotót is közzétett Instagram oldalán, amiből egyértelműen kiderül, hogy bizony már ki is mondták a boldogító igent.

A csodalatos családi fotón, melyen Zsuzsin egy álomszép fehér csipkeruha látható ott vannak az ikrek is és persze a pocakban ugyan, de már a képen szerepel az érkező jövevény, aki a Bogdán nevet fogja majd kapni.

A képet itt lehet megnézni.

Forrás: Blikk

Kép: Life TV