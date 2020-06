Nem bírta tovább: külföldre menekült ByeAlex húga – részben az énekes volt az oka

Instagramon vallott erről a nő.

Többször került már kellemetlen helyzetbe ByeAlex húga, Amarilla, csak azért, mert a testvére híres. Részben ezért is költözött ki Angliába, hogy megtapasztalja, milyen úgy élni, hogy normális emberként kezelik.

Öt éve, hatezer forinttal a zsebében költözött ki Angliába ByeAlex testvére, ahol tovább építette művészi karrierjét és a szerelem is rátalált. Amarilla erről Instagram-adásában beszélt barátnőjével, Cserpes Laurával. Elárulta azt is, amíg Magyarországon élt, randin és állásinterjún is hozták kellemetlen helyzetbe azért, mert a testvére híres.

2015-ben jöttem ki Angliába, nem találtam otthon a helyemet. Úgy éreztem, szükségem van valami új impulzusra, belefáradtam az otthoni életbe. Azt láttam, hogy stagnálok. Apukámat is akkoriban veszítettem el, kicsit egyedül is éreztem magam. Alex nagyon elfoglalt volt, anyukám nem Pesten élt, és párkapcsolatot is nehéz volt találni. Kicsit meg voltam zuhanva

– mesélt őszintén a kiköltözés okairól Amarilla, aki azért Angliát választotta, mert korábban egy sorozatban megtetszett neki az ottani élet, és egy barátnője is már ott élt.

„Felmondtam az albérletemet és kimentem 6 ezer forinttal a zsebemben. Úgy voltam vele, majd két héten belül lesz munkám, addig beosztom ezt a pénzt. Aztán rájöttem, hogy ez semmi, nagyjából vehetek belőle egy bérletet egy hétre”

– mesélte Amarilla, aki eleinte a barátnőjénél lakott.

Először egy sportboltban kezdett dolgozni, ahol megismerte szerelmét. Az évek alatt pedig egyre feljebb lépett a ranglétrán, és már egy francia márkának dolgozik, mint területi menedzser. Mellette pedig művészi alkotásokat készít, egyik illusztrációja a brit Vogue magazinban is megjelent.

Amarilla beszélt Alexről is, sokan arra voltak kiváncsiak, melyik zenéje nem tetszik neki. Elárulta, a Láttamoztam című slágert nem kedveli, de nagyon büszke testvére munkásságára.

„Alexról nagyon szeretek beszélni, ő is rólam. Nekem ez nem teher, nagyon örülök a sikerének, mert megérdemli. Negatívumok? Olyanok voltak, hogy bizonyos állásinterjún meglátták, hogy milyen referenciám van: Eurovízió stb. Összerakták a képet azonnal, hogy miről van szó, és volt olyan, hogy megkérdezték: ha a ByeAlex húga vagyok, miért akarok dolgozni? Van, aki azt gondolja Magyarországon, ha a családtagod híres, azt jelenti, hogy neked is minden jó. Voltak ilyenek, nem is értettem. De volt olyan is, amikor randiztam, és pár perc alatt összerakták a képet, mondták: akkor te a ByeAlex testvére vagy... Mondom úristen, miért is fontos ez?!

– mesélte Amarilla, aki elárulta, ez is közrejátszott abban, hogy kiment Angliába. Meg akarta tapasztalni, milyen egy olyan országban élni, ahol ha kimondja, hogy ByeAlex, akkor „a kutya nem tudja kiről van szó, és normális emberként kezelik”

A most 31 éves Amarilla évek óta alkot egy pár barátjával, ezért megkapta a kérdést: mikor terveznek gyereket?

„Szokták mondani, hogy ideje lenne már. De én mindig azon az állásponton voltam, amíg nem érzem, hogy az életem egyenesben van, és ha a férjem, párom lelépne, akkor is ugyanolyan jól fel tudnám nevelni a gyerekemet, egy jó jövőt nem tudok garantálni, addig nem szeretnék gyereket”

– jelentette ki.

Forrás: Bors

Kép: RTL Klub