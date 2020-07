Nagy feladat vár Kulka Jánosra: főszerepben látható majd a mozivásznon a 2016-ban sztrókon átesett színész.

Kulka János főszerepben látható majd a mozivásznon, a nagy sikerű A vizsga című krimi-thriller folytatásában. A forgatókönyvíró, Köbli Norbert az eredeti szereplőgárdával álmodta meg a folytatást, Kulka így a Nagy Zsolt által megformált karakterrel vív kémjátszmát a hidegháborús 60-as években játszódó történetben – írja a Blikk.

„Tíz év telt el A vizsga forgatása óta. Azóta azon törtem a fejem, hogyan hozhatnám vissza a főszereplőket, hogyan dobhatnám bele őket egy új kémjátszmába úgy, hogy az nekem is és a nézőknek is friss és meglepő legyen. Most végre megtaláltam a módját. A játszma nem megismétlése lesz A vizsgának, hanem a folytatása: Markó és Jung párharcának következő izgalmas fejezete” – mondta Köbli Norbert, forgatókönyvíró.

