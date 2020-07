Új vállalkozásba kezd Singh Viki Szentendrén.

Tudatosan készül a családalapításra Singh Viki, aki párjával, Csepregi Tamás labdarúgóval Szentendrén képzeli a közös jövőt. A Rising Star egykori csillaga gyermeket is szeretne szülni. Ám úgy véli, ennek feltétele az anyagi stabilitás, ezért új vállalkozását is ott indítja el.

– magyarázta Viki, aki megállapodna a Duna-parti városban.

Itt nevelkedtem és voltam először szerelmes, itt csattant el az első csók is. Az első vállalkozásom, a ruhaüzletem is itt van, és most azon dolgozunk, hogy a másodikat is megnyithassuk, ami egy gyorsétterem lesz. Minden mentes ételeket és keleti ízeket is lehet majd itt kóstolni. Én is beállok a pult mögé Tomival, nem szégyellem, mert ezzel alapozzuk meg a jövőt