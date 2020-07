„Lehet, hogy hibás hivatkozásra kattintottál vagy az oldalt eltávolították.” Pár napja ezzel a hibaüzenettel találkozhatnak, akik a legnagyobb fényképmegosztó közösségi oldalon Galambos Boglárka profilját keresik.

Néhány nappal ezelőtt nem tudott belépni közösségi oldalára Galambos Bogi, akit nagy valószínűséggel hekkertámadás ért.

– mondta el a Blikk megkeresésére Bogi.

Sok munkám van abban, hogy 16 ezer követő figyelmét elnyertem. Ez természetesen bevételt is jelentett, most is van érvényes influenszer-szerződésem, de ettől is megfosztottak. Félek, kezdhetek mindent elölről