Kamerák előtt árulta el Will Smith-nek felesége, hogy viszonya volt egy másik férfival – VIDEÓ

Megerősítette a pletykát.

Jada Pinkett Smith saját műsorában beszélték ki a dolgot.

Már lassan egy hete terjeng az a szóbeszéd, hogy Jada Pinkett Smith pár évvel ezelőtt összejött a nála majdnem húsz évvel fiatalabb énekessel, August Alsinával, aki egyébként fiának, Jaden Smith egyik szoros barátja. Pinkett Smith most a saját műsorában, a Red Table Talk asztala felett vallotta be férjének, hogy igazak voltak a hírek és tényleg viszonya volt. Hozzátette, ez akkoriban történt, amikor Will Smith-szel éppen szakítottak, mert gondok voltak a házasságukban.

Azzal kezdődött, hogy csak segíteni akartam neki, a mentális egészségén. A kapcsolatunk eleinte lényegében csak erről szólt. Sikerült kihúznunk sok problémából és akkoriban én is neház időszakon mentem keresztül.

Smith ekkor közbeszólt és hozzátette, hogy igen, ekkor valóban szakítottak egy időre. A beszélgetést a színész a Bad Boys egy ikonikus jelmondatával zárta:

Együtt hajtunk, együtt halunk, Rossz Fiúk egy életre!

Forrás: 24.hu

Kép: IMDB/Paramount