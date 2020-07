Majka vezetésével lázadoznak a magyar zenészek a kormány korlátozásai ellen

Több együttes is csatlakozott Majkához, aki friss videójában összefogásra buzdítja a zenészeket – írja a Blikk.



Fotó: Facebook/Majka

A rapper mellé állt többek között az Ocho Macho, a Hooligans, a Tankcsapda és a Magna Cum Laude is. A zenekarok közösségi oldalaikon üzentek a döntéshozóknak.

A lázadás oka: a járványhelyzet miatt könnyen lehet, hogy augusztus 15. után sem engedélyezik az 500 főnél nagyobb rendezvényeket, sőt, akár olyanokat is megtilthatnak, amelyeket korábban újból engedélyeztek.

Majka közösségi oldalaira feltöltött videójában azt üzente, igazságtalannak érzi a zene-, illetve szórakoztatóiparban dolgozók helyzetét. Azt mondja, azzal van problémája, hogy

Az ózdi rapper példáját követte több, ismert hazai zenekar, így tett például a Tankcsapda is:

"Nem kérdés számunkra, hogy a koronavírus-járvány igen komoly dolog. Semmi nem fontosabb annál, mint az emberek védelme és egészsége, ahogy ezt április óta az elsők között, mi is folyamatosan hangsúlyozzuk, be kell tartani az intézkedéseket, a vírus terjedését, amíg nincs vakcina csak így lehet kordában tartani. A zeneipar legtöbb szereplőjével együtt, türelmesen és higgadtan betartottuk a ránk vonatkozó szabályokat, hiszen tudtuk közös érdek, ahhoz, hogy minél hamarabb végre újraindulhassunk, más megoldás nincs. Az elmúlt hónapokban egy dátumot lehetett fix támpontnak venni, ez augusztus 15-e, ahonnan talán visszatérhet a könnyűzene is a rendes kerékvágásba, lehetnek koncertek, fesztiválok, stb. A tegnapi sajtóértesülések szerint azonban hamarosan olyan döntés születhet, amely továbbra is korlátozza a nagyobb létszámú koncertek, rendezvények megtartását. Amennyiben ez valóban így lesz, ezzel a zeneipar olyan mélypontra kerülhet, aminek a következményei beláthatatlanok. Fontosnak tartjuk felhívni a figyelmet, hogy ez a szektor a járvány kezdete óta vegetál, nem csak a zenészek, hanem egy teljes szolgáltató ipar, háttéripar került perifériára, a technikusoktól, hangmérnököktől, szervezőktől, klub tulajdonosoktól kezdve a vendéglátó és hangtechnikai cégekig sorolhatnánk, hogy ki mindenki küzd jelenleg is a fennmaradásért, egy biztos, több tízezer emberről van most szó. Bízunk benne és reméljük, hogy mindent alaposan végig gondolnak a döntéshozók és a helyzet súlyához mérten reális döntés születik, hogy sok más fontos foglalkozáshoz hasonlóan, a könnyűzenében és szórakoztató iparban dolgozók is visszatérhessenek a hivatásukhoz és az életükhöz.”