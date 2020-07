Budapestre költözik Gábor Zsazsa özvegye

Helyhiány miatt arra nincs lehetőség, hogy néhai Gábor Vilmos és neje nyughelye mellett biztosítsanak sírhelyet néhai Gábor Zsazsának.

Zsazsának az amerikain kívül nem volt más állampolgársága, és hiába írta bele a testamentumába, hogy Budapesten szeretne nyugodni, az urnája csak akkor kerülhet ide, ha előbb én bizonyítom, hogy életvitelszerűen itt tartózkodom. Augusztusban költözöm Budapestre 4-5 hétre. Ezt is most készítem elő

– magyarázta von Anhalt herceg, aki a múlt hét végén érkezett a magyar fővárosba, majd hétfőn a Kozma utcai zsidó temetőbe vezetett az első útja.

Bevallom, az is megfordult a fejemben, hogy az urnát Los Angelesből Budapestre csempészem, de biztos vagyok benne, hogy rajtakapnának, és az nem lenne Zsazsa emlékéhez méltó

– mondta a német származású özvegy.

Én most vagyok itt első ízben. Zsazsával többször is jártunk Magyarországon, de sosem kérte, hogy menjek ki vele a temetőbe. Annyit tudtam, hogy az apjának volt barátnője, de azt nem, hogy el is vette, és hogy 17 évvel a halála után fölé temetkezett, de így már értem, Zsazsa miért mondta, hogy az apja mellett szeretne nyugodni