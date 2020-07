Till Attila is alaposan kibukott: "Nagyon nem jó, ami az Indexszel történt"

Ő már a sokadik híresség, aki kiakad.

Fluor Tomi, majd Istenes Bence is kimutatta nemtetszését az Index ügyével kapcsolatban. Most azonban Till Attila is kiakadt és Instagram-oldalán osztotta meg véleményét. Mint írta, utálta a portált amiatt, mert nem írtak semmi jót azokról a műsorokról, amikben szerepelt, azonban még ennek ellenére is olvasta a cikkeiket, mivel kikerülhetetlenek voltak.

"Ez volt az egyik olyan fontos lap nekem, ahonnan tájékozódni akartam! Nagyon nem jó, ami az Indexszel történt, remélem sikerül együtt maradniuk és csinálni egy másik Indexet!"

- olvasható a bejegyzésében.

Forrás: Blikk

Kép: MTI/Kovács Attila