Döbbenetes fogyás: nem hiszi el, mennyit változott Tóth Vera nyolc év alatt – FOTÓ

Meglepő a különbség.

Elképesztő előtte-utána fotón mutatta meg Tóth Vera, mennyit sikerült fogynia az elmúlt nyolc évben: az énekesnő elárulta, nagyon hosszú és fájdalmas út árán érte el mostani alakját.

Micsoda kitartó munka! Igen szembetűnő a változás azon azon a döbbenetes előtte-utána fotón, amellyel Tóth Vera jelentkezett az Instagram-oldalán. Az énekesnő egy nyolc évvel ezelőtti képet és egy mostanit hasonlított össze rajongóinak, hogy megmutassa, az életmódváltás meghozta a gyümölcsét. Rajongóit ara buzdította, sose adják fel, mert néha nagyon sok időnek kell eltelnie ahhoz, hogy az ember megváltoztassa a külsejét.

"Pénteken feldobott a Facebook egy emléket: Nyolc évvel ezelőtt, július 31-én, az Oxygenben, egy esti edzés után lőttem magamról egy tükörszelfit. Akkor már egy jó pár kilóval könnyebb voltam, és nekem épp az volt a legnagyobb teljesítményem, láthatóan büszke is voltam magamra. Pénteken edzettem egyet és utána odaültem a tükör elé, hogy ugyanabban a pózban, ugyanolyan fitness labdán lefotózzam magam. Nem gondoltam volna, hogy valaha látni fogom ezt a tükörképet. Nagyon hosszú, néha fájdalmas út vezetett idáig és még nincs vége, de én ezzel a formával is boldog vagyok és nagyon büszke is vagyok magamra és hálás az edzőmnek, hogy mindig mellettem áll és erősít az akaratomban"