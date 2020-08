Harminc hónap és óriási akarat kellett hozzá, de Fásy Zsüliett túltette magát súlyproblémás korszakán.

A Fásy család életmódot váltott a karantén alatt, ami igencsak eredményesre sikerült. Fásy Ádám közel 10 kilótól szabadult meg a koronavírus okozta karantén alatt, és lánya, Zsüliett rengeteget fogyott. Legutóbbi képén fel sem ismertük. Az elmúlt 30 hónapban 41 kilótól szabadult meg, és most azt is elárulta, hogyan.

Eddig 41 kiló ment le rólam. Ötöt még szeretnék leadni, de ma már nagyon boldog vagyok, ha tükörbe nézek. Csak akkor döbbenek le, amikor egy régi ruhám előkerül: úristen, ez volt jó rám!? Az is furcsa, hogy a belebújós cipőim lötyögnek rajtam, a gyűrűk pedig leesnek az ujjaimról

– kezdte a beszámolót Zsüliett, aki azt mondja, teltebb korában is boldog volt.

„Voltak nehéz pillanatok, de nem szenvedtem. Azt kellett megtanulnom, hogy lassan egyek és ne lakjak jól. Ma már ott tartok, hogy nem is kívánom azokat a dolgokat, amelyekből korábban többet is ettem, de főleg ittam. A cukros üdítők és energiaitalok rabja voltam. Ma már inkább vizet iszom, halat, natúr húsokat, gyümölcsöket és zöldségeket eszem, közben persze ügyelek, hogy minden vitamint megkapjon a szervezetem. Ünnepnapokon egy korty alkohol vagy egy kis édesség is belefér. A szilveszteri pezsgő nem esett jól, de az az egy szem szaloncukor, amit karácsonykor megengedtem magamnak, hát, az nagyon fincsi volt” – írta meg a Blikk.

Címlapkép: Facebook/Fásy Zsüliett

(blikk.hu)