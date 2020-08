Nyáron megszülethet Ed Sheeran gyermeke

Ed Sheeran korábban azt mondta, az is előfordulhat, hogy teljesen abbahagyja a zenélést, amint gyermekei lesznek.

Egy bennfentes szerint még idén nyáron megszülethet Ed Sheeran és felesége, Cherry Seaborn első közös gyermeke. A leendő szülők a koronavírus-járvány okozta nehéz helyzet miatt titkolhatták el rajongók elől az örömhírt.

„Ed és Cherry elképesztően boldogok. Nagyon izgatottak már a baba érkezése miatt, de igyekeztek nem nagy dobra verni azt. A karantén időszaka kiváló volt arra, hogy ne mutatkozzanak a nyilvánosság előtt túl sokat, de a nagy pillanat egyre közeledik, és egyre izgatottabbak, úgyhogy most már a barátaik is tudják, szülők lesznek. A baba még idén nyáron megszülethet” – magyarázta egy informátor a The Sunnak napilapnak.

Az énekes korábban azt mondta, az is előfordulhat, hogy teljesen abbahagyja a zenélést, amint gyermekei lesznek.

Amint gyermekeim lesznek, már nem lesz célom, hogy zenéljek. Nem fog már érdekelni, lesz egy másik életem. Szerintem ez teljesen érthető, mivel amint gyermekeim lesznek, jó apa szeretnék lenni

– magyarázta Sheeran.

