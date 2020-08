Schobert Norbi: zavarja az embereket, hogy a szakmámban én vagyok a legjobb, és jól is élek belőle

Rengeteg bántás éri a 200 kilós Gézát, akit Schobert Norbi próbál lefogyasztani – írja a life.hu.



Fotó: Youtube/Géza élete Official

A 17 éves srác pártfogójának azt mesélte, gyerekkorában rendszeresen sírva ment haza az iskolából, mert annyira megalázta a többiek csúfolódása a súlya miatt. Azt hitte, hogy most jobban támogatják majd az emberek. De tévedett.

Schobert Norbi védelmébe vette a fiút.

Az emberek 10 százaléka lelkileg sérült, és abban leli örömét, ha másokat bánthat. Zavarja őket, hogy a szakmámban én vagyok a legjobb, és jól is élek belőle. Az is irritálja őket, hogy akik rám hallgatnak, valóban lefogynak. Azokért az emberekért, akik tesznek az egészségükért, én döngölő léptekkel ki fogok állni, ahogyan Gézáért is. Gézát sem engedem csúfolni!