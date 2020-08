Sokkoló elmélet: Vajna Timi szerint komoly összeesküvése eredménye az, hogy betörtek hozzájuk

Az Instagramon osztotta meg az információt.

Vajna Tímea és szerelme, Zoltán Ibizán üdültek az elmúlt napokban, de az utolsó éjszaka betörtek hozzájuk a szállásra, amit béreltek, és pénzt, ékszereket, laptopot, márkás cipőket és táskákat loptak el tőlük. Először az is kétséges volt, hogy a pár hogy fog tudni hazajutni okmányok nélkül, de végül ez elég hamar megoldódott, Vajna Tímea tegnap este már Magyarországról posztolt automatikusan eltűnő Instagram Storyt, Welcome To Hungary felirattal mutatva, mekkora esőbe kerültek itthon az autóval.

Közben a betörésről néhány további részlet is kiderült e poszt alatt, kommentben.

Arra a kérdésre, hogy hogyan lehet, hogy betörtek, és nincs felvétel az esetről, Vajna Tímea a következőket válaszolta kommentben:

Sajnos a német tulaj, akitől béreltük a házat, nem gondoskodott külső kamerákról, és a rendőrség meg nem megy ki a covid alatt helyszínelni, és pont az utolsó este törtek be, úgyhogy ez összejátszás, belső információ lehetett...

Arra kérdésre pedig, hogy mi történt volna, ha Vajnáék véletlenül éppen otthon vannak a betöréskor, a következő válasz olvasható Vajna Tímeától:

Akkor altatógázas patronokat dobnak be állítólag, a rendőrség és többen mondtátok.

Ez utóbbira a The Guardian nevű lap archívuma is tartalmaz példát, eszerint 2011-ben Szardínián, Francia- és Spanyolországban is előfordult, hogy betörők altatógázt használtak luxusvillákban, hogy ne zavarják meg őket rablás közben.

Forrás: Velvet

Kép: MTI/Balog Zoltán