Mégis megkapja a hercegi címet a kis Archie – számolt be a Hirado.hu. Ehhez azonban Erzsébet királynőnek előbb át kell adnia a trónt.

Hivatalosan nem herceg Meghan Markle és Harry kisfia, Archie. A szülei ugyanis születésekor nem kérték számára ezt a címet, azonban amennyiben nagyapja, Károly herceg kerül a trónra, ő is automatikusan megkapja a neve mellé az Ő királyi fensége címet, unokatestvéreihez, Györgyhöz, Saroltához és Lajoshoz hasonlóan, akik már most is viselik.

Ezen pedig az se változtat majd, hogy Harryék kiváltak a királyi családból, Archie ugyanis 18 éves koráig nem határozhat a neve felől.

