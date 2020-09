Botrány: Győzike a színpadon állva veszekedett egy hatalmasat – "Mi vagyok? F*szszopó?" – VIDEÓ

Ismét alkotott a celeb.

Videó is készült a Romantic dunaszerdahelyi koncertjéről, amin Győzike nekiállt a közönség egy tagjával veszekedni a színpadról. Többek között ez hangzott el:

A 24.hu telefonon kereste a celebet az esettel kapcsolatban. Ő ezt mondta el:

A videón nincs rajta, de volt előzménye a dolognak. Volt egy társaság, akik hullarészegek voltak, már az előttünk fellépő szlovák zenekart is megzavarták, aztán minket is dobáltak mindenfélével, sörös dobozokkal, száraz kenyérrel. (Völgyi) Zsuzsit is zaklatták és a közönségben is megtámadtak valakit, majd engem kurva anyáztak. Nekem aztán senki ne szidja az anyámat, aki már 6 éve nem él. Mit kellett volna tennem?

A biztonságiak csak ezután avatkoztak közbe, később pedig a szervezők is elnézést kértek, de nem foglalkozom ezzel. Nekem az a lényeg, hogy a többiek jól érezték magukat, volt, akitől ajándékot is kaptam.