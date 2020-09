Szeretne PS4-exkluzív játékokat az eredeti ár töredékéért? Itt a lehetőség

A Sony még egy nagy hajrát indított a next-gen konzol megjelenése előtt, mostantól kezdve két héten keresztül rengeteg játékhoz juthatunk hozzá akár 50-60%-kal olcsóbban.

Fotó: Assassin’s Creed Odyssey

A japánokat eddig sem kellett féltenünk, ha akciókról volt szó, ugyanis hétről hétre megannyi meglepetéssel készültek a gamereknek, így a PS4-tulajdonosok folyamatosan el voltak fergeteges kedvezményekkel.

A nyárnak már vége van, az iskolakezdéssel pedig a kiárusításoknak is annyi – gondolhatnánk, de ez egyáltalán nincs így, sőt! A Sony szeptember 3-án egy egészen impozáns ajánlattal állt elő, melynek értelmében több tucatnyi exkluzív címet vásárolhatunk meg szenzációs áron.

Az autós szimulátorokon kívül a listán helyet kaptak a klasszikus akciójátékok, az FPS-ek, az RPG-k, de megtalálhatunk néhány platformert, és ami fontos, a Rockstar stúdió gyöngyszemei, valamint az Insomniac és az EA egyes játékai is felkerültek az online üzlet kínálatába, de sokak nagy örömére nem hiányozhat az egyik legújabb túlélős game sem.

A Sony összes akciós játékát erre a linkre kattintva érhetik el, mi viszont segítettünk és kiválogattuk a legjobb címeket, ezért csupán egyetlen kattintásra lesztek attól, hogy kosaratokba helyezzétek az alkotásokat.

1. The Last of Us Part II – 20.990 Ft helyett 17.990 Ft

2. Red Dead Redemption 2: Special Edition – 26.990 Ft helyett 9.446 Ft

3. Gran Turismo Sport Spec II – 8.990 Ft helyett 4.495 Ft

4. God of War – 5.990 Ft helyett 4.492 Ft

5. Marvel’s Spider-Man GOTY Edition – 14.990 Ft helyett 7.495 Ft

6. Dreams – 11.990 Ft helyett 8.992 Ft

7. FIFA 20 – 21.990 Ft helyett 1.539 Ft

8. Call of Duty: Modern Warfare – 20.990 Ft helyett 13.643 Ft

9. Assassin’s Creed Odyssey – 21.990 Ft helyett 6.157 Ft

10. Days Gone – 20.990 Ft hekyett 6.087 Ft

A leárazások egészen szeptember 17-ig tartanak, ezért még nagyjából két hetünk lesz eldönteni, pontosan melyik játékokra költenénk el maradék zsebpénzünket, már ha maradt még pár ezer forintunk a sorozatos nyári vásárok után.

Liner