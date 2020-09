Molnár Anikó ismét plasztikai műtéten van túl – rá sem lehet ismerni a sztárra – FOTÓ

Ajakfeltöltést végzett a celeb.

Molnár Anikó egy diszkrétebb szájfeltöltésre vállalkozott, amit be is mutatott a követőinek a közösségi oldalán.

„A szeptember az én hónapom. Két hét múlva 45 éves leszek. Ezért úgy döntöttem, minden olyan dolgot megcsinálok, amiről eddig csak ábrándoztam, amiket eddig halogattam. A mai nap az első ilyen nap. Soha nem csináltam titkot abból, hogy a homlokomat botoxoltattam már néhányszor, más beavatkozás az arcomon nem történt. Eddig. A drasztikus plasztikai beavatkozásokat mindig ketültem, ezután sem tervezek semmi ilyesmit, viszont a hialuronsavas szájkorrigálással mindig is kacérkodtam, csak féltem tőle. Féltem a fajdalomtól, a végeredménytől. Viszont amikor megláttam itt az instán néhány előtte-utána képet lányok szájáról, úgy döntöttem, kipróbálom én is. És most itt vagyok. És izgulok. De tudom, hogy az eredmény csodás lesz.

- írta. A képet itt lehet megnézni.

Forrás: Blikk

Kép: TV2