Pálmai Anna, bár távozott a Sztárban Sztár adásából, még sincs elkeseredve, mert rengeteg a munkája

Nehéz ugyan a szívének, de megkönnyebbült a TV2-n futó Sztárban sztár című műsorból való kiesése után Pálmai Anna, aki erőltetett menetként jellemzi életének mostani időszakát.

A színésznő rendkívül pörgős életet él, hetek óta forgatják az El a kezekkel a Papámtól! című magyar filmet Dobó Kata rendezésében, emellett színházi munkája is akad bőven. Pálmai Anna számára most a munka az első, ugyanakkor örülne, ha anya lehetne, ám nem tudja, hogyan alakul a jövője, mert elmondása szerint nem tervez előre.

Nem tervezek, majd lesz ahogy lesz! Mindenesetre a szerelmem mágnesként vonzza a gyerekeket, imádnak vele lenni, neki hatalmas családja van, akikhez ha ellátogatunk, csüngenek rajta egyszerre tízen is. Ilyenkor nagyon elkezdem várni, hogy nekünk is legyen már valaki, akit lehet szagolgatni, ölelgetni, csókolgatni. Aki belőlünk van. De persze most az első a munka