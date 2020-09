Vajna Tímea tüdejét károsította a koronavírus, mindentől kifullad

Tüdőgyógyászatra kell járnia.

A Blikknek számolt be a koronavírus-fertőzésen átesett Vajna Tímea, hogy hetekkel a fertőzés legyűrése után is aggasztó tüneteket tapasztal. Már nem csupán otthon fekve kúrálja magát, de tüdőgyógyászatra is kell járnia Andy Vajna özvegyének, aki augusztusban esett át a koronavíruson.

Fotó, címlapkép: YouTube/TV2

Mivel nagyon fáj még a tüdőm, valamint az egész mellkasom nyilall felül, a pulmonológiára kell mennem a visszamaradt szövődmények miatt, mert gyógykezelésre szorulok

- mondta el a lapnak a tapasztalait azért, hogy mindenkit óvatosságra intsen.

Még most sem vagyok százszázalékos, sportolni, futni egyáltalán nem bírok, mindentől kifulladok. A családommal nem találkoztam, itthon voltam egyedül, az állatokat próbáltam ellátni és takarítottam, amikor kicsit jobban éreztem magam. A céges ügyeket intéztem e-mailen, feküdtem, filmeket néztem.

Vajna Tímea azt is elárulta, vannak jobb és rosszabb napjai, ráadásul mivel korábban egy komolyabb betegségen (mononukleózis) is átesett, ezért eleve jobban kell figyelnie magára.

Szerelme, Zoltán is átesett a betegségen, ám az ő szervezete jobban viselte az egészet.

Zoli is velem volt azon a szülinapi bulin, és sajnos ő is elkapta, de neki erősebb az immunrendszere, és hamarabb átment rajta a vírus. Sok ismerősünk tünetmentesen átvészelte, de Andy barátja, akinek a szülinapját ünnepeltük, kórházba került, mert idősebb. (...) Ma voltam újra tesztelésen, pénteken lesz eredmény, valószínűleg tüdőgyulladásom van. Bent akartak tartani a kórházban, végül hazaengedtek.

A Blikknek megszólalt egy belgyógyász is, aki szerint a koronavírus több szervet is megtámad, de a leggyakoribb panasz a tüdőt érinti. A legveszélyesebb szövődmény az, hogy a beteg bele is halhat a fertőzésbe.

Légzési nehézség lép fel, tüdőgyulladás alakulhat ki, ami magas lázzal, mellkasi fájdalommal és köhögéssel jár. Rendkívül hosszú a gyógyulási folyamat, és pontosan még nem is ismerjük a késői utóhatásokat. Ami biztos, hogy a fellépő oxigénhiány a többi szervet is károsítja

- mondta el a lapnak dr. Kóczán István belgyógyász.