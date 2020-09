Dobó Ági amikor otthon van, szeret kényelmes ruhába bújni.

A szépségkirálynő a Blikknek azt mondta,

Szerintem nem feltétlen kell csinosnak lennünk otthon, inkább ápoltnak érdemes lenni. Nem vagyok piperkőc nő, jóllehet a szépségkirálynőkről az emberekben olyan kép él, hogy biztosan otthon is tűsarkúban meg kisestélyiben flangálnak. Ezekre nem adok, amikor itthon vagyok.

Hozzátette:

Inkább lazábban öltözködöm, hétköznapokon nem sminkelem magam, mindig természetesen mutatkozom, de ápolom az arcom. Ha napokig nem hagyom el a házat, akkor is figyelek arra, hogy tiszta, illatos, vasalt ruhában legyek és szépen megfésülködjek.

A 2010-es Miss World Hungary győztese arról is mesélt a lapnak, hogy ugyanazt várja el a párjától is: legyen igényes, ápolt és tiszta. A 32 éves szépségkirálynő azt mondja, egy nő fehér trikóban és melegítőalsóban is lehet ugyanolyan szexi és dögös otthon, mint máskor egy szép szűk ruhában például egy randin.

Elárulta,

a párja 10-11 év után is kívánatosnak találja pizsamában is.

Forrás: Blikk