Curtis felesége megérezte, hogy párja már másba szerelmes

Curtis jelenleg Barnai Judit kosárlabdázóval jár, korábbi párja, Széki Kriszti pedig a szakítás körülményeiről nyilatkozott.

Széki Kriszti a Tények Pluszban beszélt arról, hogyan élte meg az elmúlt időszakot. Elmondása szerint számára már korábban egyértelművé vált, hogy Curtisnek kapcsolata lett a szakításuk után.

Azért is éreztem, hogy van neki valaki, mert napi szinten kapcsolatban voltunk, tehát telefon, videóbeszélgetés, és az utóbbi időben ez megszakadt, nyilván érezhető volt. Azért a nők nem hülyék, meg a megérzések nem csalnak. Szóvá is tettem neki, mondtam is neki folyamatosan, de tagadta. (...) Csalódott voltam, volt amikor szomorú, volt amikor nagyon éreztem a hiányát, volt amikor kevésbé, amikor dühös voltam, nagyon haragudtam rá és meg tudtam volna ölni. De azt gondolom, hogy ennek ki kellett derülnie, szembesülnöm kellett azzal, hogy igenis neki van valakije, vagy hogy mással is volt kapcsolata, vagy van, nem tudom. Most tudtam azt mondani, hogy teljesen elengedtem ezt az egészet.