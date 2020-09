A celebpároknak titkokat kellett elárulniuk a Nyerő páros című műsorban, az énekesnő ekkor osztotta meg tragédiájukat.

A Nyerő Páros negyedik évadának második részében a párok azt a feladatot kapták, hogy a többiek előtt mondjanak el magukról egy-egy titkot, Dér Heni pedig úgy érezte, itt az alkalom, hogy elmondja, nem sokkal a műsor előtt volt egy vetélése. Párja, Bakos Gergő először nem akarta ezt megosztani a többiekkel, végül mégis a következőt írták a papírra, amit a többiek olvastak fel:

Négy hónappal ezelőtt elveszítettünk egy kisbabát, akit annyira vártunk. Azért mertük most ezt leírni, mert egymást támogatjuk és segítjük is ebben a nehéz időszakban. És abban is bízunk, hogy hamarosan újra átéljük a csodát és végig is csináljuk együtt