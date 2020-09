Halálos lehet a koronavírus Lagzi Lajcsi számára

Megdöbbentő vallomás.

Hatéves kora óta fújja a trombitát Galambos Lajos, a tüdeje ezért jóval nagyobb a kelleténél. A légúti betegségeket is sokkal hamarabb kapja el, mint mások. Ráadásul az efféle fertőzések – amilyet a koronavírus is okoz – akár végzetes is lehet a zenész számára.

A tüdőtágulásom miatt számomra könnyen végezetes lehet a COVID, úgyhogy én nem bízhatok abban, hogy ha elkapom, akkor pillanatok alatt átfut rajtam a betegség. Istvánka szerencsére ép bőrrel megúszta, igazából tünetei sem nagyon voltak azon kívül, hogy kicsit rosszabb volt a közérzete, és volt egy pici hőemelkedése. Tíz napig volt karanténban, ami most szerdán járt le, úgyhogy azóta szabadon garázdálkodhat, és jöhet-mehet, persze csak ésszel

- mondta el a Borsnak.

Forrás: Bors

Kép: TV2