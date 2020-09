Fluor Tomi keményen nekiment Dúró Dórának, amiért ledarált egy mesekönyvet

Komolyan felháborította az eset.

Dúró Dóra ledarált egy mesekönyvet, amit a „homoszexualizmus propagandájának” tekint, mivel több kisebbség mellett szerepelnek benne LMBTQ karakterek is. A politikus akciója többeket is felháborított, így Fluor Tomit is.

Dúró Dóra ledarált egy olyan könyvet, ami alapjaiban az elfogadásról szól, például arról, hogy ne csúfold a fogyatékkal élőt, ne legyél előítéletes a romákkal és legyen benned érzékenység az öregek felé. Szerinte ezek aberrált dolgok, és számára csak a tökéletes magyar ember tekinthető embernek. Az igazi kérdés az, hogy neki miért fáj ennyire az, ha valaki nem heteroszexuálisnak születik. A homoszexualitás nem egy kór, ami fertőz és mindenkit elbuzít, aki egy pillanatra nem figyel oda, hanem egy dolog, amivel születik az ember és az égvilágon senkinek nem árt. Ellentétben azzal, ha valaki náci, azzal általában nem születünk, viszont elég sok embernek ártott már

