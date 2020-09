Hosszú idő után először adott nyilatkozatot Császár Előd, aki 22 évvel ezelőtt egy rendőr halálát okozta balesetével.

A Tényeknek nyilatkozó egykori popsztár 1998. december 17-én, amikor autójával Budapesten megcsúszva áttért a menetiránnyal szemben lévő sávba, frontálisan összeütközött egy éppen arra haladó járőr szolgálati gépjárművével. A baleset következtében Császár Előd könnyebben megsérült, a volánnál – biztonsági övét nem használó – ülő 25 éves rendőrtiszt azonban életét vesztette.

Ettől kezdve egy öt éves procedúra vette kezdetét, aminek a végén nem ítélték letöltendő börtönbüntetésre, Császár Előd egy év hat hónapot kapott, de három év próbaidőre bocsájtották, valamint pénzbüntetésre, és a perköltség megfizetésére kötelezték.

Császár az interjú során több tévhitet is igyekezett eloszlatni, mint mondta:

Nem igaz az, hogy drogoztam, nem igaz az, hogy ittam. Nem igaz az, hogy mások is voltak mellettem

Hozzátette:

Másnap nyilatkozta valaki a rendőrségtől, hogy én kábítószeres állapotban vezettem, de ez nem volt igaz, és abban a pillanatban tudtam, hogy baj van, mert ezzel nem tudok harcolni. Mert, hogy ha ezt egy olyan prominens rendőr mondja ezt, akinek a szava szent, akkor ez így van. Pedig én tudtam, hogy nem, és aztán később ez ki is derült, mert a bírósági ítéletben benne is van, hogy a balesetben nem játszott szerepet sem drog, sem pedig alkohol. És azért én nem vagyok akkora ember, hogy ezt el lehetett volna intézni.

Elmondta azt is,

Az emberek úgy gondolják, hogy én ezt megúsztam, csak azért, mert nem ítéltek letöltendő börtönbüntetésre. De alapvetően a lelki része ennek soha nem szűnik meg. Tehát én öregkoromban, a halálos ágyamon is pontosan fogok emlékezni a csattanás hangjára, és akkor is pontosan fogom tudni, hogy mekkora fájdalmat okoztam azzal, hogy béna voltam, úgyhogy ez az ítélet nekem örök életemre tart, és nem fogok tudni megszabadulni tőle soha. Nagyon sokáig álmodtam vele, és a mai napig is előfordul, hogy ezzel álmodom