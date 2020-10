Istenes Bence megbetegedett, mégis ő vezette az Álarcos Énekest

Csak a covid miatt szabad szünetet tartani, de Istenesnek más gondja volt.

Az Instán a legtöbb ember a legszebb, legjobb pillanatait mutatja meg, ami azt is okozza, hogy vágyakozva nézzük milyen fantasztikus élete van másoknak. De ez egy hamis kép! Én is legtöbb esetben a csillogó részét mutatom meg az életemnek, pedig az csak egy nagyon kis szelet a tortából. A mai Álarcos Énekes adásának forgatása előtt pl olyan szinten lebetegedtem (nem korona, három negatív tesztem is volt közvetlen a forgatás előtt… a gyerekek hoztak haza valami vírust az oviból/bölcsiből), hogy bármire vágytam, de arra nem hogy vidáman forgassak 14 órát… de muszáj volt összeszednem magam és úgy megcsinálnom, hogy Ti, a nézők ebből semmit ne vegyetek észre és ugyanúgy szórakozzatok a tv előtt, mint minden héten, hiszen eltolni egy ilyen grandiózus produkció forgatását szinte lehetetlen. Ez is a szakmánk része, csak ritkán mutatjuk meg…