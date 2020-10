Megszületett Palácsik Lilla és Visváder Tamás első gyermeke.

Édes drága kisfiam! Nagyon vártunk, de most már végre velünk vagy!

- kezdte sorait az újdonsült édesapa. Visváder Tamás az Instagram oldalán tudatta rajongóival, hogy a mai napon világra jött a gyermeke, Noah.

Először is szeretném, ha tudnád az Anyukád egy brutál kemény nő, egy igazi amazon, egy csoda! Másodszor meg tudd, ez a föld a tiéd! Itt nincsenek korlátok, szeretném, ha nagy korodban is tudnád, hogy ezt a világot a szeretet irányítja! Az élet születése emlékeztessen mindenkit arra, hogy egy óriási körforgásban élünk, aminek minden perce egy ajándék a jó Istentől! Köszönöm az Úrnak, Lillának, hogy te vagy nekünk! Nagyon fogunk rád vigyázni és úgy fogunk felnevelni, hogy felnőttkorodban büszke legyél ránk! Hiszem, hogy ezen a földön a szeretet az éltető erő, szeretünk és te is szeress mindenkit