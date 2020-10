„A Coviddal haza lett b*szva minden” – Koronavírusos lett Ganxsta Zolee, dühbe is gurult tőle

Le kellett mondaniuk számos koncertet, kiderült, hogy a rapper is átesett a víruson.

"Egyszerűen nem rentábilis így megszervezni egy koncertet. Nem oszlik fel a Kartel, csak egy ideig nem lépünk fel. Nehezen hoztuk meg a döntést, de ezzel a Coviddal haza lett b..va minden, pedig az egész egy lótúró. Én is átestem a koronavíruson, otthon ültem 10 napig, de már semmi bajom" – árulta el a Blikknek a rapper, aki most már kézhez is kapta a negatív tesztjét, azaz nem fertőző.

Forrás: Blikk

Kép: RTL